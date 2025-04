Prima le torri Hamon, poi quella dell’ex Amga. Ma è facile dimenticare

Continua dalla prima pagina... un anno è più che sufficiente per dimenticare. Un anno fa si alzarono parecchie voci di dissenso condite con le inevitabili polemiche, i quotidiani titolarono a tutta pagina e seguirono passo dopo passo i tristi momenti della demolizione di quei bellissimi manufatti, geniale connubio fra geometria e architettura che faceva parte del paesaggio ravennate, oggi tristemente appiattito. E ora i fantasmi delle torri ritornano a rivivere perché alle 18 di oggi, alla libreria Scattisparsi, si ritornerà a parlare di loro con Alberto Giorgio Cassani docente di Architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e Walter Costa artista, editor indipendente e fondatore di studio Tiratura che ha pubblicato un libro dedicato alle torri.

Le ’Hamon’ erano le torri di raffreddamento della raffineria Sarom, il colosso petrolifero realizzato da Attilio Monti nel 1950 e i vecchi ravennati ricorderanno che su una delle torri campeggiava un ovale con la scritta ’Sarom 99’, la ’consorella’ della Sarom creata per la distribuzione a mezzo di stazioni di rifornimento dei prodotti della Sarom, la benzina in primis. E in una sequenza di ’Moglie e buoi’, il film girato a Ravenna e dintorni, si vede Walter Chiari che con la sua Lambretta fa sosta a un distributore della ’Sarom 99’.

Delle due torri colpiva l’eleganza ’matematica’ perché frutto di iperbolidi di rotazione. Ho avuto il piacere, insieme a Cassani, di avere avuto un incontro ravvicinato con le torri e ricordo ancora l’emozione provata quando entrai al loro interno mentre il vento, rimbalzando sulle pareti, dava l’impressione che le torri parlassero. E in tema di torri ricordo che ce n’era una anche in via Trieste, sulla sinistra procedendo verso il mare, poco distante dal Tiro a segno. Sulle sue pareti scorreva l’acqua. Scomparsa anche questa. E, per finire è stata recentemente abbattuta la ciminiera dell’ex Officina del Gas in fondo a via di Roma, presso Porta Serrata, una torre ’alta e schietta’ che per più di 160 anni ha fatto parte del paesaggio della città.

Franco Gàbici