Prima nave al rigassificatore. Trasferito il carico di Gnl

La metaniera da 174mila metri cubi ‘Quest Kirishima’, proveniente dagli Stati Uniti, esattamente dal nuovo impianto di liquefazione di Plaquemines in Louisiana, è arrivata ieri e sta scaricando il gas naturale liquefatto (Gnl) al rigassificatore Snam che si trova nel mare Adriatico al largo di Ravenna. È il primo carico commerciale dell’impianto, inaugurato in aprile e operativo da maggio.

La nave BW Singapore, che sta ricevendo il Gnl per riportarlo alla forma gassosa, è stata visitata ieri dai massimi vertici nazionali, regionali e locali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, guidata dal capo del Corpo, l’ingegner Eros Mannino. La delegazione ha così potuto assistere, tra le altre cose, al trasferimento "in piena sicurezza", informa Snam, del primo carico commerciale di Gnl dalla gasiera alla nave rigassificatrice. BW Singapore ha una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi, come l’Italis Lng in esercizio a Piombino, ed è stata acquistata da Snam nel luglio 2022 in risposta all’emergenza creatasi con la crisi russo-ucraina per diversificare gli approvvigionamenti energetici del Paese. Il Gnl resta centrale per la sicurezza energetica italiana: nel 2024, 150 carichi sono arrivati da Qatar (36%), USA (34%) e Algeria (20%), oltre che da altri Paesi tra cui Egitto, Spagna, Congo e Angola.

m.v.v.