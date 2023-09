Primaria di Fruges pronta per la campanella

"I lavori procedono spediti e siamo soddisfatti per la tempestività e capacità di tutto il personale che ha viaggiato a tappe forzate per far sì che i ragazzi, per l’inizio dell’anno scolastico, possano trovare spazi riqualificati. Questa scuola rappresenta un riferimento fondamentale per l’intera comunità per questo merita tutti i nostri sforzi". Sono le parole del sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, in occasione del sopralluogo effettuato ieri mattina nei locali dell’istituto ‘Angelo Torchi’ in via San Giacomo a Fruges nel comune di Massa Lombarda, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in vista del prossimo avvio dell’anno scolastico.

Anche in questo fine settimana è al lavoro la ditta che opera per conto della Fondazione ‘Specchio dei tempi’. Attualmente sono in fase di ultimazione i ripristini degli intonaci e dei pavimenti ammalorati dall’umidità procurata dall’alluvione. Sono inoltre in fase di consegna gli infissi interni, la cui installazione è prevista all’inizio della prossima settimana. Successivamente la ditta procederà alla smaltatura e imbiancatura con materiale adeguato di tutte le pareti, aule e spazi comuni. Tutto ciò permetterà il regolare inizio dell’anno scolastico in ambienti adeguati e più funzionali.

Lu.Sca.