Primaria ‘Matteotti’, via al cantiere

Ad Alfonsine sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria del manto di copertura del tetto della scuola elementare Matteotti che, nel corso degli ultimi anni, in corrispondenza di forti precipitazioni, ha registrato infiltrazioni di acqua in alcuni locali del piano primo. Nel tempo si sono susseguiti numerosi interventi di manutenzione della copertura, l’ultimo nel settembre 2022, in corrispondenza delle zone interessate dalle infiltrazioni, ma il fortunale dello scorso 22 luglio ha aggravato la situazione, danneggiando sensibilmente anche tutte le lattonerie perimetrali, prima integre. Verranno pertanto attuate le operazioni necessarie per una risoluzione definitiva del problema, che impedisca il formarsi di altre infiltrazioni all’interno dell’edificio. I lavori avranno una durata di tre settimane e la compresenza di studenti, personale e ditta appaltatrice sarà ridotta al minimo in quanto le lavorazioni saranno svolte sulla copertura e non all’interno dell’edificio. Il ripristino degli intonaci e delle pavimentazioni danneggiate, al fine di rendere nuovamente fruibili i locali ora interdetti all’uso, sarà realizzato durante il periodo di pausa estiva delle lezioni, per non interferire con le attività scolastiche. Il costo totale dell’intervento ammonta a 203mila euro, parte del quale l’Amministrazione comunale auspica che venga finanziata con contributo regionale bandito per far fronte ai danni del tornado.