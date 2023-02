Primarie del Pd, oggi si vota In provincia ottantacinque sedi, la scelta è tra Bonaccini e Schlein

Dalla Casa del Popolo di Alfonsine alla Sala delle Cappuccine di Bagnacavallo al Mercato Coperto di Ravenna. Sono 85 le sedi in provincia di Ravenna dove si potrà votare alle primarie per l’elezione del segretario nazionale del Pd. In lizza Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si vota dalle 8 alle 20 e una prima indicazione sull’orientamento degli elettori si avrà intorno alle 20,30 Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani; per farlo devono essere in possesso di un documento, dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e versare almeno 2 euro. Si vota nella sede corrispondente al seggio elettorale. Alle votazioni di circolo di due settimane fa, si è imposto nettamente Stefano Bonaccini, premiato dagli iscritti al Pd della provincia di Ravenna, con il 66,49% dei consensi, contro il 24,1% della Schlein. Dalla parte del presidente della Regione si sono schierati il sindaco Michele de Pascale, l’assessore regionale Andrea Corsini, i consiglieri regionali Bessi e Rontini, la parlamentare Bakkali e numerosi sindaci come Medri di Cervia, Isola di Faenza, Della Godenza di Castel Bolognese, Sagrini di Casola e numerosi altri della Bassa Romagna, Lorenzo Margotti segretario del Pd ravennate. Sostengono la Schlein l’assessore di Conselice Sangiorgi, il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Cervia Mazzotti, l’assessora alfonsinese Marangoni, Baldini e Garuffi di Lugo, il coordinatore provinciale di Art Uno Ortolani, Andrea Maestri, Vasco Errani. "Il PD c’è ed è vivo" commenta il segretario provinciale Alessandro Barattoni. "L’adesione al percorso costituente, l’attenzione per gli eventi dei candidati e l’impulso che essi hanno dato a molte nuove persone ad avvicinarsi al partito ci stanno dimostrando che c’è ancora tanta attenzione verso di noi. Domenica puntiamo a una grande mobilitazione di popolo per eleggere il segretario o la segretaria con le primarie e per costruire l’alternativa a questo governo. La disillusione non deve prendere il sopravvento, dobbiamo fare in modo che trovino nel Pd quell’alternativa democratica, credibile, utile al loro impegno per cambiare l’Italia".

Per Barattoni "questa è una grande opportunità per rigenerare il primo partito di centrosinistra in Italia, per questo abbiamo messo in campo un grande sforzo organizzativo per realizzare un gran numero di seggi in modo capillare. Come sempre sarà un evento costruito grazie ai volontari e agli elettori che vi prenderanno parte, una realtà unica nel panorama politico nazionale, dove ci sono solo partiti in cui le decisioni vengono prese tra pochi. Entrambi i candidati hanno dichiarato che si sosterranno a vicenda, indipendentemente da chi vincerà. Un motivo in più per partecipare alle primarie e alla vita del partito nei passi successivi".

lo. tazz.