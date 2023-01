Primarie Pd, Schlein stasera al centro civico

Elly Schlein a Voltana. Il Pd provinciale e della Bassa Romagna annunciano la presenza della candidata alla segreteria del Partito Democratico, all’assemblea pubblica che è in programma questa sera alle 20.30 al centro civico (Casa del Popolo) in Via Fiumazzo 651 a Voltana.

"Si tratta di un passaggio importante per il nostro territorio e per questo percorso costituente verso un nuovo Partito democratico – fanno sapere dai comitati –. Sarà un momento di confronto e ascolto insieme alla candidata Elly Schlein a pochi giorni dall’inizio della votazione nei circoli, fra gli iscritti".

Le primarie del Partito Democratico sono in programma fra poco meno di un mese, il prossimo 26 febbraio.