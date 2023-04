’Primavera in fiore’ Ultimo giorno di festa

Si conclude oggi, domenica, nella frazione bagnacavallese di Traversara, la 38esima edizione della ‘Festa della Primavera in Fiore’, manifestazione organizzata principalmente nell’area parrocchiale dall’associazione ‘Traversara in fiore’ con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Alle 10 si assisterà al passaggio della Maratona del Lamone, mentre a mezzogiorno (così come alle 19 a cena) sarà in funzione lo stand grastronomico. Alle 14 sono in programma animazioni e giochi per bambini a cura dell’associazione ‘Nonno Banter 57’ e ci si potrà divertire con la parete da arrampicata presso il punto informativo del Cai di Lugo. Dalle 15 si terrà uno spettacolo dei ‘Musicanti di San Crispino’ e sarà attiva l’Universitè de dialet che prevede esami di dialetto con relativo diploma. Alle 16 la chiesa parrocchiale ospiterà il concerto memorial Armando Ronconi della scuola di musica Malerbi di Lugo, con offerte pro Ior. Alle 21 torneranno i ‘Musicanti di San Crispino’ con il loro spettacolo e si potrà partecipare alle osservazioni astronomiche ‘Stelle a primavera’ a cura di Arar. Gran finale alle 22 con l’atteso spettacolo pirotecnico.

lu.sca.