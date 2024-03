Primavera ricchissima di visite guidate

Ripartono le visite guidate della Pro Loco della primavera 2024: il primo appuntamento è in calendario il 16 marzo alle 15 al Seminario di Faenza, in particolare alla Chiesa superiore e negli ambienti attigui. Come da

tradizione le visite si svolgono di sabato pomeriggio – quest’anno con l’eccezione della chiesa di San Maglorio, visitabile anche l’indomani, domenica mattina – e sono seguite dalle due ’passeggiate alla luce del tramonto’ nei primi due giovedì di giugno.

Eventi da non perdere le visite alla chiesa di San Maglorio (sabato 20 aprile alle 15 e domenica 21 alle 10) e a Villa San Prospero (il 4 maggio alle 15, riservata ai soci della Pro Loco), entrambe chiuse da molti anni e tornate a essere visibili per la concessione delle rispettive proprietà: la prima, limitrofa al grande quadrilatero del Museo delle Ceramiche, è di origini medievali ma si presenta oggi soprattutto nella sua veste cinque-seicentesca per via delle ristrutturazioni che la interessarono: è priva dei suoi arredi mobili, ovviamente tutti messi altrove in sicurezza, ma conserva ancora un’architettura di prim’ordine, stucchi e affreschi a grottesche attribuiti alla cerchia di Marco Marchetti, tempere murali ottocentesche di Romolo Liverani, le cantorie dell’organo con dipinti attribuiti al fiammingo Giovanni Stradano, e infine il sepolcro di Cassandra Pavoni, la donna che si legò a Galeotto Manfredi, madre dei suoi tre figli, che si fece qui monaca nel 1480 e che vi morì quasi quarant’anni dopo. Il sepolcro è vuoto (lo si appurò negli anni Sessanta del ’900) ma resta ancora la bellissima lapide terragna cinquecentesca con l’emblema della famiglia Pavoni.

La villa di San Prospero è invece una delle più suggestive ville fuori-porta faentine, nella cornice di Castel Raniero (visita in programma l’11 maggio alle 15). Nata come antico Priorato di San Prospero, fu trasformata a fine Settecento e poi a metà Ottocento da un architetto ignoto che sistemò il parco secondo la moda romantica dell’epoca, e infine ingrandita nel primo ‘900 dal geniale architetto faentino Vincenzo Pritelli. Conserva ancora un grande parco, con una monumentale serra e laghetto con sequoie e soprattutto. "Si tratta di un luogo importantissimo per la storia e gli affetti faentini", spiega la Pro Loco.

In calendario anche visite alla Pinacoteca Comunale (il 23 marzo alle 15) e al Museo Diocesano (il 6 aprile alle 16), anzitutto, ma anche ai forlivesi Musei di San Domenico con la mostra sui Preraffaelliti (il 13 aprile alle 15) e al Seminario, che con le sue raccolte d’arte sta diventando anch’esso un museo – oltre ad alcune gite fuori-porta: a Castel Raniero in occasione della Musica nelle Aie per una passeggiata nel verde fino a Villa Mengazza, poi a Russi al seicentesco Palazzo San Giacomo (il 27 aprile alle 15), e infine a Prada (il 18 maggio alle 15), per visitare una chiesa e due giardini privati.

Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Faenza, voltone Molinella 2 , tel. 0546 25231 - info@prolocofaenza.it e www.prolocofaenza.it.

Filippo Donati