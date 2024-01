Prime scogliere a difesa di Lido di Savio

Ancora era un cantiere aperto, con il cemento che continuava a divorare la spiaggia, quando i condomini e gli alberghi di Lido di Savio, costruiti a due passi dal mare, in inverno, in occasione di mareggiate e alta marea, cominciarono a rimanere sistematicamente vittime dell’ingressione marina dovuta all’abbassamento del suolo. La foto è eloquente ed è del 1968. Nel febbraio del 1970 il ministero dei Lavori Pubblici stanziò 200 milioni di lire per il secondo stralcio del progetto varato da tempo e che prevedeva complessivamente la costruzione di sette scogliere davanti a Lido di Savio.

A cura di Carlo Raggi