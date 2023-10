Primi 8 mesi col segno rosso. Traffici in calo del 5,6%, negativo anche agosto

Agroalimentare, semi oleosi e materiali da costruzione rallentano la movimentazione così come i prodotti metallurgici e i container. Così il Porto di Ravenna rallenta dopo un anno record e nei primi otto mesi del 2023 ha movimentato complessivamente 17.635.470 tonnellate, in calo del 5,6% (oltre un milione di tonnellate in meno) rispetto al 2022. Gli sbarchi sono stati pari a 15.415.706 tonnellate e gli imbarchi a 2.219.764 tonnellate (rispettivamente -5,2% e - 7,7% in confronto ai primi 8 mesi del 2022) con un numero di toccate delle navi nel periodo gennaio-agosto a quota 1.673 unità, 170 in meno (-10,2%) rispetto al 2022.

Analizzando le merci, nel periodo gennaio-agosto 2023 le merci secche sono diminuite del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 così come quelle del comparto agroalimentare (-1,6%) e i semi oleosi (-6%) e soprattutto gli oli animali e vegetali (-28,2%). Male anche i materiali da costruzione che hanno movimentato complessivamente 2.994.876 tonnellate, in calo (-20,7%) rispetto allo stesso periodo del 2022, in particolare la movimentazione di materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo (-21,6%). In frenata anche i prodotti metallurgici (-4,5%) e quelli chimici (-3,7%) mentre i petroliferi fanno segnare un leggero aumento (+0,3%). Si mantiene positivo il risultato per i concimi e fertilizzanti (+13,1% rispetto al 2022). Nei primi 8 mesi del 2023 i container, con 146.717 TEUs, sono diminuiti del 10,1%, un calo che continua a riguardare sia i TEUs pieni, pari a 112.720 (-11%), sia i TEUs vuoti (-7,1%). In termini di tonnellate, la merce in container è calata del 6,9% rispetto ai primi 8 mesi del 2022 con un numero di toccate delle navi portacontainer (301) diminuito rispetto alle 333 del 2022. Positivo nel periodo gennaio-agosto 2023 il risultato complessivo per trailer e rotabili, in aumento del 5,1% per numero di pezzi movimentati e del 7,9% in termini di merce movimentata. In deciso recupero il risultato per l’automotive con 5.556 pezzi movimentati (923 pezzi in più, +19,9%) rispetto ai 4.633 pezzi del 2022 con un agosto ottimo con 1.173 pezzi, +412,2% rispetto allo stesso mese del 2022. In crescita anche la linea RO-RO Ravenna-Brindisi-Catania operata dal gruppo Grimaldi, con 53.847 pezzi movimentati (+3,5%). In deciso recupero il risultato per le crociere con un totale di 224.827 passeggeri (+82,2%), di cui 197.742 in “home port”.

Sulla scorta di questi dati e tenendo conto delle previsioni per settembre, il terzo trimestre 2023 dovrebbe chiudersi con una movimentazione complessiva di quasi 19,6 milioni di tonnellate, in calo di circa il 5% rispetto al 2022. Stima negativa anche per i containers (-8,4% rispetto al 2022).

Giorgio Costa