Primi controlli antidegrado. Tre sanzioni e un daspo urbano

Attivati su impulso della Giunta dell’Unione della Bassa Romagna e con forte spinta della locale Amministrazione comunale, nei giorni scorsi sono partiti a Massa Lombarda i primi interventi del Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale. Il servizio, al suo debutto nel territorio massese, ha già sortito riscontri concreti: gli agenti hanno presidiato il centro storico, i parchi cittadini e l’area della stazione ferroviaria, effettuando numerose verifiche.

Durante l’attività sono state elevate tre sanzioni per violazione dell’ordinanza anti-vetro – il provvedimento voluto dal sindaco Stefano Sangiorgi per prevenire l’uso di contenitori in vetro in luoghi pubblici – e, in un caso, è stato disposto un provvedimento di Daspo urbano della durata di 48 ore nei confronti di un trentenne domiciliato a Massa Lombarda, che è stato sorpreso in stato di ubriachezza molesta e per questo nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa.

Il personale impiegato nell’operazione appena terminata (quattro agenti della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna) continuerà l’attività nelle prossime settimane, con nuovi controlli che sono stati già programmati. La collaborazione tra Giunta di Massa Lombarda e Comando di Polizia locale proseguirà in maniera strutturata per garantire continuità e tempestività nei presìdi. "Questi primi controlli del Nucleo Anti Degrado – osserva il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi – confermano la bontà della scelta compiuta".