Primi verdetti al Masini

Al via al Teatro Masini di Faenza, gremito come nelle migliori occasioni, la 42esima edizione del Pavone D’Oro, concorso canoro faentino ideato da don Italo Cavagnini nel 1969 e riservato ai giovani under 18. Il 2023 è l’anno dei record, visto l’altissimo numero di partecipanti (ben 222) e la presenza di 7 classi di scuole elementari del territorio faentino. Grande novità per l’edizione di quest’anno è il voto live online del pubblico presente che contribuisce, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico avviene tramite la scansione di un

QR code che permette di assegnare un voto al proprio cantante preferito. I vincitori della prima semifinale sono: Lia Ponomarenko per la categoria A, Alice Ricci per la categoria B1, Alice Mordenti per la categoria B2 e Matteo Violani per la categoria C. Il tema delle serate è stato svelato durante la prima semifinale di giovedì: protagonista assoluto Batman e le sue avventure in un’atmosfera festosa e coloratissima. Ieri e stasera l’ultima semifinale, con finalissima (sempre al teatro Masini) sabato 25 marzo alle 20.30.