Primo gennaio a suon di musica

Come è tradizione, da qualche anno a questa parte, torna il concerto della mattina dell’1 gennaio con inizio alle 11.30, al teatro Alighieri di Ravenna. A stupire il pubblico sarà una nuova e prorompente voce della scena musicale newyorchese, Kaylah Harvey, con The Bronx Black Keys, con un’esibizione arricchita dallo M String Quartet. Una performance che propone una formula spiritual gospel-pop mai scontata. Durante il concerto, è prevista una raccolta fondi per ‘Tutti i bambini vanno a scuola’. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (online su Teatroalighieri.org oppure allo Iat di piazza San Francesco).