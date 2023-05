Primo intervento di Confartigianato sull’emergenza maltempo

Confartigianato sta seguendo l’evolversi della situazione venutasi a creare nella nostra provincia a pochi giorni dai danni, già rilevanti, inferti al tessuto economico solo due settimane fa. I contatti con Enti, Istituzioni e Istituti bancari sono già stati avviati ad ogni livello, affinchè vengano messe a disposizione delle aziende, con urgenza, le necessarie risorse per risarcimenti e la ripresa delle

attività. Non appena esaurita la fase emergenziale, per Confartigianato è necessario procedere a mettere in sicurezza il territorio, con particolare attenzione anche a quella viabilità che nelle zone collinari è diventata un fattore essenziale per la possibilità di fare impresa.