Primo maggio da Ravenna con ’Dritto e rovescio’

Il primo maggio in tv, ha offerto una piccola finestra a Ravenna. ’Dritto e Rovescio’ ha offerto un collegamento con il Bernini café. Gli spunti, proposti da un servizio andato in onda, partivano dalle ricchezze di Dubai e sul richiamo del mercato del lusso su alcuni imprenditori italiani. Dubai appare una città quasi irreale, che sembra favorire dimensioni/oasi parallele, tra gare faraoniche per mostrarsi ricchi e, di riflesso, “potenti”. Dopo le risposte arrivate da Ravenna, in termini di disuguaglianze sociali, anche percepite come ingiuste, e portate con una certa emozione (specchio di autenticità che ho apprezzato), si è allargato il dibattito tra i vari ospiti in studio sulle medesime, la necessità di redistribuire la ricchezza, su alcune visioni vetero sindacali d’assalto contro “i ricchi” pirati rei per forza, su come l’economia sbilanciata influirebbe addirittura sui cambiamenti climatici. E anche di visioni economiche liberali e, se vogliamo, etiche, sul fatto che il lusso, per chi può, non costituisce reato. Si potrebbe obiettare per scarsa originalità.

Tuttavia, in una conferenza di Fausto Bertinotti qui a Ravenna al vecchio Capitol, a metà anni ‘90, ricordo di aver ascoltato alcuni dati pressoché identici. E nel frattempo? Forse le obiezioni hanno avuto poche opportunità per diventare originali.

Matteo F. Camerani