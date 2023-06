Morto Primo Ricci Maccarini: addio allo chef che cucinava per la regina Elisabetta

Ravenna, 19 giugno 2023 – Si è spento a 93 anni Primo Ricci Maccarini, chef di Sant’Alberto che per oltre 50 anni ha lavorato negli hotel e nei ristoranti più prestigiosi del mondo, come l’Ariston di Sanremo, il Grand Hotel di St. Moritz, il Moulin Rouge di Parigi, il Cristallo di Cortina, l’Excelsior di Venezia.

Non solo, è stato al servizio della regina Elisabetta II d’Inghilterra per cinque anni e ha imparato il mestiere da celebrità come Gualtiero Marchesi, Carnacina, Bocuse. Con grande naturalezza raccontava di quando aveva realizzato per Versace la torta per il compleanno di Madonna, o delle cene per lady Diana.

Ma non nascondeva la fatica e la dedizione necessarie per poter riuscire in un mestiere come il suo, che ha sempre profondamente amato. Come la sua Romagna, e infatti da qualche anno era tornato a ‘casa’, nella sua Alfonsine, per aiutare i figli Andrea e Laura nella gestione del ristorante ‘Le Spighe ... Non solo piadine’ ad Alfonsine.