Primo semestre, turismo in difficoltà Tiene la città, male i lidi e la collina

Luci e ombre per il turismo di Ravenna e provincia stando ai dati di giugno pubblicato sul sito della Regione. La situazione, come avviene sempre in questi casi, è a macchia di leopardo. C’è chi registra qualche solitario numero positivo (è il caso di Ravenna) e chi invece vede colare a picco il numero di turisti (Cervia e il territorio collinare, pesantemente colpito dal maltempo). Cominciamo dal quadro generale, confrontando il primo semestre dell’anno e l’analogo periodo del 2022. Il Ravennate registra un -1,3% di turisti (597.312 in termini assoluti) e un -2,2% di pernottamenti (quest’anno sono stati 2.108.828). Ravenna presenta un +1,7% sia in termini di turisti che di pernottamenti, segnale che il sistema turistico della città, solo sfiorata dal maltempo, ha tenuto. È bene distinguere tra Ravenna città, dove Dante, arte e mosaici hanno fatto da traino, consentendo un semestre con numeri sorprendenti: +8,5% di turisti (117.676) e di pernottamenti, +12,1% (260.760).

E i lidi? Risentono di quanto successo, tra maltempo, monitoraggio delle acque dell’Adriatico e conseguente incertezza diffusa. In questo caso il calo è stato del 4% in termini di turisti (124.369) e del 2,2% per i pernottamenti (613.743). Profondo rosso in collina, dove le frane hanno spesso reso difficoltoso - quando non impossibile - raggiungere i centri turistici. Si spiegano così i dati negativi di Riolo Terme (-35% di turisti e -22,9% di pernottamenti) e Casola Valsenio (-34,6% e -23,6%). Numeri col segno meno anche per Cervia, dove il barometro turistico evidenzia un -2,7% come numero di turisti arrivati e -5,2% sul fronte dei pernottamenti. Una curiosità: il numero dei turisti è azzoppato dai tanti italiani che hanno rinunciato a una vacanza nella località della riviera. Il calo dei nostri connazionali - sempre semestre su semestre - è dato del 4,1%, mentre gli stranieri sono cresciuti dell’8,9%. Analizzando il singolo mese di giugno, a Ravenna i turisti sono stati 90.968 (-10,9% rispetto al 2022), con 410.694 pernottamenti (-6,1%). Male anche Faenza, pesantemente colpita dall’alluvione, con 3.871 turisti (-37,6%) e 13.585 pernottamenti (-2,4%). Giugno da brividi anche a Brisighella (-31,2% con 1.155 turisti; -20,8% e 2.678 pernottamenti) e Cervia. In riviera il calo è stato del -11,7% di turisti (arrivati in 145.877) e dell’11,5% di pernottamenti (596.647).