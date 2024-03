Principio d’incendio in un’abitazione

Grande paura ieri mattina per un principio di incendio sviluppatosi in un’abitazione privata al civico 2 di via Valletta, in località Fognano a Brisighella.

Le fiamme, che si sono propagate fino al tetto della palazzina interessata, sono state domate dai vigili del guoco, che sono giunti sul posto tra le 10 e le 11 con quattro squadre anche dalle zone limitrofe.

Immediato è stato anche l’intervento sul posto della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nessuno dei residenti fortunatamente è stato coinvolto nell’evento, che ha procurato danni solo all’immobile.