Prink Spa: "Obiettivo preservare la continuità aziendale"

Prink Spa, "catena in franchising numero uno in Europa nella distribuzione di consumabili per stampanti e Aqa Srl" rende noto di "aver depositato, in data 5 agosto 2024, una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con riserva di deposito della documentazione, ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, nonché richiesta di applicazione delle misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII. Con provvedimento del 20 agosto 2024, il Tribunale di Bologna ha concesso alle società termine fino al 14 ottobre 2024 per la presentazione del piano e della proposta e ha confermato le misure protettive. Le società stanno predisponendo motivata istanza di proroga al termine, necessaria per il buon esito dell’operazione".

Continuano: "Le società hanno infatti come obiettivo quello di preservare la continuità aziendale, in forma diretta o indiretta, avendo già in corso concrete e avanzate trattative con un partner commerciale interessato al risanamento dell’azienda. Elemento centrale della strategia di risanamento è la valorizzazione della rete di affiliati, pilastro dell’azienda. Attualmente l’Azienda è stata autorizzata al trattamento di Cigs, che viene azionata assicurando la piena operatività aziendale. La retribuzione per le giornate lavorate è regolarmente corrisposta ai dipendenti, mentre le giornate di Cigs sono a carico dell’Inps come da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per affrontare lo stato di crisi e un proficuo processo ristrutturativo, il management di Prink Spa e di AqA srl ha nominato come advisor finanziari i professionisti dello studio Aicardi & Partners di Bologna e, in qualità di advisor legali, i professionisti de La Scala Società tra avvocati".