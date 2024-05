Priolo: "Alluvione, per la ricostruzione c’è ancora molta strada da fare"

"Stiamo andando avanti ma c’è ancora molta strada da fare". Così la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, a margine della conferenza ‘Ricostruire Meglio’ organizzata giovedì pomeriggio a Faenza da Legambiente. "Ci sono tanti cantieri in corso, soprattutto per quanto riguarda i fiumi e noi come Regione ne stiamo gestendo 402. Poi stanno andando avanti le ordinanze del commissario Figliuolo, ma i comuni sono in difficoltà a realizzare le opere perchè hanno poco personale". La vera e propria ricostruzione quindi, quella "strutturale, che contempla opere strategiche per la difesa del territorio" sarà affidata al piano speciale "che vedrà la luce a giugno e attraverso la quale saranno individuati gli interventi" conclude Priolo.

Il tema è centrale, e riguarda non solo gli interventi pubblici ma anche la parte privata. La delocalizzazione, di cui si sta parlando in questi giorni "dovrà essere qualcosa di chirurgico, perchè le soluzioni facili non ci sono", ha sottolineato l’assessore faentino Luca Ortolani. È per questo motivo che anche i comitati dei cittadini alluvionati stanno analizzando il contenuto della bozza del piano speciale: "Si parla di delocalizzazione di abitati, e certamente se c’è un problema di pubblica incolumità va affrontato – ha detto Eva Cerri –. Noi comitati abbiamo proposto al comune di Faenza un patto civico sulla redazione del prossimo piano urbanistico, perchè pensiamo sia opportuno partecipare alla costruzione degli atti e non essere coinvolti solo a livello informativo quando le decisioni sono già state prese", ha riferito la rappresentante, aggiungendo: "La percezione di quanto è stato fatto è un po’ lontana rispetto alla realtà di chi l’ha vissuta. Qualche giorno fa sulla stampa nazionale abbiamo letto che la ricostruzione è a buon punto. Non è questa la percezione che abbiamo noi cittadini. Nei nostri quartieri infatti molte persone sono ancora fuori casa, e la ricostruzione non è ancora iniziata".

Il grande tema della ricostruzione, pubblica o privata, tocca anche la parte economica. Stando ai conti enumerati dalla Regione sono stati erogati finora 7,6 milioni di euro per far fronte alle istanze di autonoma sistemazione, ed oltre 100 milioni di euro per le richieste di immediato sostegno. 85 sono le domande di contributo approvate, per 2,3 milioni su circa 600 milioni di stanziamento, anche se fino ad aprile le richieste di contributo presentante si attestavano su 1900. Numeri esigui in considerazione di una platea, in media, di circa 50mila potenziali aventi diritto. Peraltro inizialmente si parlava di 15mila imprese, e oltre 60mila cittadini. Sostanzialmente, sempre secondo quanto dichiarato recentemente dagli esponenti dell’amministrazione regionale, 1 miliardo e 400milioni di euro trovano copertura nelle ordinanze sin qui licenziate dalla struttura commissariale, considerando una dotazione di 2,5 miliardi dei quali 700milioni legati al credito di imposta, misura che attualmente "non è ancora operativa".

Damiano Ventura