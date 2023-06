Priorità post alluvione Confronto in Cna

La Cna di Ravenna ha promosso un confronto sull’alluvione che ha colpito tutta la Romagna e in particolare la provincia ravennate. Nell’appuntamento, fissato per questa sera dalle 20.30, verranno trattati temi come le priorità del territorio, gli interventi da mettere in campo e le strategie per la ripartenza. L’iniziativa, dal titolo ‘Alluvione, la Romagna ferita vuole ripartirè, sarà presieduta e introdotta dal presidente della Cna territoriale Matteo Leoni. Dopo i saluti del prefetto Castrese De Rosa, interverranno il presidente della Provincia e sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che porterà le priorità del territorio maggiormente colpito dall’alluvione; l’assessore alla Mobilità della Regione Andrea Corsini, con un approfondimento sulle infrastrutture stradali e un passaggio anche sulla ripartenza del turismo; l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Vincenzo Colla, sul tema della ripartenza delle attività economiche. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Cavini, presidente Cna Emilia-Romagna. L’iniziativa sarà coordinata dal direttore generale della Cna territoriale Massimo Mazzavillani.