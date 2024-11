Private Banking della Cassa. Nuova mostra dedicata all’Arma

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino a lunedì prossimo la mostra ‘4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate’ curata dal Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna.

In una delle due vetrine sono esposti cimeli preziosi e una oggettistica storica dell’Arma, in cui spiccano due uniformi storiche, una in cordellino nero da Tenente Colonnello, in uso dal 1960 al 1975, e l’altra da gala estiva, da Tenente, in uso fino al 2000, calendari degli anni dal 1960 al 1979 e la serie completa di francobolli e cartoline realizzati in occasione del 150° di fondazione della Benemerita. Questi cimeli fanno parte della collezione curata per oltre mezzo secolo da Guido Francesconi, noto collezionista ravennate, ed esposta in modo permanente al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna.

L’altra vetrina è allestita dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina che, occupandosi della salvaguardia e della tutela delle riserve naturali statali e dei parchi nazionali nelle province di Ravenna e Ferrara, esporrà alcuni mezzi in dotazione, tra i quali le biciclette dei Nuclei Ciclomontati per i controlli delle aree protette, nonché attrezzature in uso alle specialità dell’Arma Forestale e proietterà un video sui diversi ambienti naturali tutelati.

La mostra è una bella occasione, tra attualità e storia, per celebrare una giornata importante come quella del 4 Novembre e per conoscere e approfondire l’attività dei Carabinieri sia nelle loro funzioni tradizionalmente note sia nel campo meno conosciuto dell’intervento a difesa della biodiversità.