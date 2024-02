Private banking, nuova mostra. Storia avventurosa della medicina

La Cassa di Ravenna Spa, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in piazza del Popolo 30, fino al 5 marzo la mostra ’Storia avventurosa della medicina’ di Cristian Plaiasu. Si tratta di un’esposizione di strumenti chirurgici e di medicina generale, una collezione che appartiene al dottor Cristian Plaiasu, nato in Romania nel 1980 e che svolge la professione di medico di famiglia a Ravenna. La collezione è stata realizzata con acquisti e varie donazioni. La passione per la medicina ha spinto negli anni il dottor Plaiasu ad interessarsi sempre più alle ricerche storiche ed agli strumenti medici del passato che raccontano l’evoluzione verso le tecnologie e gli approcci più moderni che hanno semplificato via via gli interventi riducendo i rischi connessi e gli effetti collaterali.