Pro Loco di Casola, nuovo consiglio: "Percorsi escursioni da ripristinare"

Dopo un travagliato iter partito alla fine dello scorso anno con lo scioglimento per fine mandato del consiglio direttivo della Pro Loco di Casola Valsenio e seguito da più riunioni pubbliche, in parte inconcludenti, è stato formato il nuovo consiglio dell’associazione con un mandato di quattro anni. Un consiglio che appare ben strutturato, con persone di esperienza e nuove entrate che lasciano ben sperare sulla continuità organizzativa e su un’innovazione delle attività per ribaltare il trend negativo del turismo nel 2024 che ha sofferto del dissesto idrogeologico del territorio.

Presidente è stato nominato il trentacinquenne Marco Unibosi, docente al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza ed ex assessore, che sarà affiancato dal vice presidente Giorgio Sagrini, ex sindaco di Casola Valsenio; dalla tesoriera Chiara Zaccaroni; dalla segretaria Selena Pederzoli; da Loredana Nati, responsabile della cucina; da Irene Lelli e Federico Bianchi (Biagio), addetti al magazzino e logistica, e dai consiglieri Franco Albonetti, Piero Dall’Osso, Alessandro Faziani, Claudio Geminiani, Marco Menni, Antonio Quarneti, Michele Rinaldi Ceroni e Giovanni Tagliaferri.

"Con gli altri componenti del consiglio – ha dichiarato il neopresidente della Pro Loco di Casola, Unibosi – ci siamo trovati d’accordo nel cercare altri soci e intensificare i legami già esistenti con i volontari, per coinvolgerli, responsabilizzarli e collaborare. Vogliamo scongiurare il rischio di ritrovarci nella situazione dalla quale siamo appena usciti, quando si prospettava l’eventualità di non riuscire e ricostituire il consiglio della Pro Loco, pregiudicando l’intera stagione turistica. È previsto anche un incontro con i commercianti e le diverse componenti della nostra comunità per raccogliere proposte sulla promozione turistica. Punteremo senz’altro nel ripristino e nella valorizzazione dei percorsi per escursionisti a piedi e in mountain bike che si snodano nelle colline che circondano il paese e che hanno molto sofferto per il maltempo del maggio 2023 e dello scorso settembre".

Intanto il nuovo consiglio della Pro Loco si appresta a mettere in campo la prima iniziativa della stagione 2025: la Festa del tartufo primaverile, in programma domenica 9 marzo. Sono previste escursioni a piedi, la mostra mercato del tartufo, una conferenza su "Funghi e tartufo del territorio tosco romagnolo", lo stand gastronomico della Pro Loco che proporrà piatti a base di tartufo così come i ristoranti del territorio. E anche una gara di ricerca del tartufo e una sorta di caccia al tesoro.

Beppe Sangiorgi