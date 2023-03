Pro Loco di Faenza alla scoperta della vicina Imola

La Pro Loco di Faenza va alla scoperta di... Imola. La vicina città sul Santerno è la meta della visita guidata di oggi dedicata al giardino storico del Palazzo Vescovile, a cinque capolavori del Museo Diocesano e all’oratorio pensile di San Rocco. Il ritrovo è alle 14.30 di oggi con mezzi propri in piazzale Pancrazi (prenotazione obbligatoria).

"Si tratta non solo di una piacevole gita – spiegano dalla Pro Loco – ma di una visita con diversi “agganci” faentini, a partire dalla prima meta, il Museo Diocesano. Qui si visiterà il magnifico, appena restaurato Giardino Storico. Di origini probabilmente seicentesche, era andato in rovina ed un’accurata ricostruzione lo ha riportato in vita. Impostato su quattro grandi aiuole bordate di bosso e accanto a poche preesistenze salvatesi nel tempo – ad esempio un ultracentenario limone - il giardino vede ora la presenza di piante citate nella Bibbia o ritenute simboliche per la tradizione evangeliche". Al piano superiore il museo conserva una selezione di opere fra oltre 2mila conservate. Fra queste c’è la preziosa Madonna di Valverde, di fine ‘400, studiata dalla faentina Anna Tambini, una tavola di Innocenzo da Imola che è l’autore di uno dei quadri più belli del nostro Duomo di Faenza". È richiesto un contributo di 5 euro. Tel. 0546 25231.