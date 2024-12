Pro loco Porto Corsini chiede spazi alla Capitaneria per un centro sociale polivalente

Dopo l’incendio alla struttura del campo sportivo, la Pro loco di Porto Corsini cerca spazi e chiede aiuto alla Capitaneria di porto. Il presidente Orio Rossi, insieme al vicepresidente Claudio Corbolini e al consigliere Dino Salvi, si dirige verso il traghetto e indica un capannone di circa 500 metri di fronte al punto di imbarco e sbarco. "Come mai un bene dello Stato viene lasciato in malora, piuttosto che consentire ai cittadini di utilizzarlo? Chiediamo che venga ceduto al paese". Dove per paese, Rossi intende non solo la Pro loco, ma anche i circoli velici, la chiesa, l’associazione sportiva.

L’idea è quella di un centro sociale polivalente, attrezzato con una cucina, dove fare pulsare la vita della località, "che – sottolineano – non ha nemmeno una piazza, perché lo spazio in via Po è un parcheggio". A cedere il fabbricato appartenente al demanio marittimo, dovrebbe essere la Capitaneria di porto che lo ha in uso, ma non ne avrebbe più un’esigenza militare stringente. Attualmente al suo interno vi sono le panne degli anni 90 protagoniste in occasione della mucillagine, non più utilizzabili e quindi da smaltire. Rossi afferma di avere avuto contatti per ottenerlo in concessione.

Ma quando un bene demaniale non è più funzionale a un corpo dello Stato, deve essere riconsegnato al gestore che, come in tutti i porti, è l’Autorità portuale. È questo il passo che viene chiesto alla Capitaneria che non può dare l’immobile in concessione direttamente alla Pro loco o ad altri, mentre può farlo l’ente di via Antico Squero, come per tutti i fabbricati demaniali.

La Pro loco punta l’attenzione anche alla zona verde dietro agli alloggi dei militari, che a suo tempo servì come cantiere. Doveva tornare nella disponibilità della località e invece è rimasta recintata all’interno dell’area della Capitaneria. Qui si vorrebbe fare un campo da gioco per i bambini. Rossi, Corbolini e Salvi non perdono l’occasione per ricordare che le crociere sono un’occasione per il paese, i lidi nord e la città di Ravenna, ma qualcosa va fatto da subito per la viabilità. L’attesa, oltre che per lo studio per il suo riassetto, è per i primi interventi programmati dall’Autorità portuale, tra cui la segnaletica del limite dei 30km all’ora, gli attraversamenti pedonali rialzati (da non confondere con i dossi), e i controlli della Polizia locale.

Intanto, ad accogliere chi entra in paese c’è un presepe su vere barche di valle, in compensato marino verniciato insieme agli studenti del liceo artistico.