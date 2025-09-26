Pro Loco Reda-Vita, si gioca d’anticipo. Coppa, le qualificate

Anticipi domani anche in Seconda Categoria: nel girone M si gioca il derby Pro Loco Reda-Vita, con quest’ultima in testa alla classifica con 6 punti assieme ad altre quattro formazioni. Il Mezzano gioca a Santerno contro la Giovanili, il Brisighella a San Rocco mentre il big match è alla "Graziola" tra Vis Faventia e Lugo, entrambe a 6 punti. Nel girone N, invece, il Godo di Simone Mafalda (nella foto) sarà impegnato contro il San Zaccaria. L’anticipo è Medla-Porto Fuori. Intanto si è disputata l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa che qualificava le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Sono passate alla fase successiva: Low Street e Mezzano (girone A), Riolese e Marina (B), Giovanili Santerno e Porto Fuori (C), Pol. 2000 e Brisighella (D), Real Voltanese e San Rocco (E), Vis Faventia e Santagata Sport (F). Sono risultate migliori terze: Bagnara e San Zaccaria con 4 punti, nonché Vita e Pro Loco Reda, entrambe con 3 punti ma una miglior differenza reti rispetto allo Junior Cervia.

Programma Seconda Categoria (3ª giornata, ore 15,30). Girone M (domani): Pro Loco Reda-Vita. Domenica: Bagnara-S. Imolese, B. Tuliero-Santagata Sport, Giovanili Santerno-Mezzano, Riolese-Real Voltanese, San Rocco-Brisighella, Vis Faventia-Lugo. Girone N (domani): Medla-Porto Fuori. Domenica: Carpinello-San Colombano, F. Zarattini-Gs Romagna, Godo-San Zaccaria, Low Street-Marina, Punta Marina-San Pancrazio, Real-Sporting Predappio. Girone O (domenica): Dismano United-Pol. 2000, San Carlo-Junior Cervia.