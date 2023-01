Problema sicurezza, il sindaco: "Basta azioni di sciacallaggio"

Il sindaco di Massa Lombarda e delegato alle Politiche sulla Sicurezza dell’Unione della Bassa Romagna, Daniele Bassi, replica duramente a Fratelli d’Italia che, tramite il coordinatore territoriale Rudi Capucci, aveva puntato il dito contro la Giunta comunale dopo l’accoltellamento verificatosi a Massa Lombarda nella notte fra sabato 14 e domenica 15 gennio. "In tema di sicurezza serve più serietà – fa sapere Bassi, parafrasando le parole di Capucci di FdI –. Soprattutto da parte di chi strumentalizza questi temi per motivi di consenso politico. Il consigliere Capucci mi sollecita a passare “dalle parole ai fatti”? In che modo pensa di misurarli? Innanzitutto occorre onestà intellettuale, che pare mancare ai due consiglieri (Daniele Macagnino e Roberto Dosi, ndr), di rappresentare la realtà (invece di negarla), senza mai proporre nulla, confermando un’imbarazzante debolezza e povertà d’idee, manifestata anche ad ogni seduta del nostro consiglio comunale".

Per quanto riguarda l’episodio, "la vera notizia – continua Bassi – è rappresentata dal fatto che ancora una volta le forze dell’ordine sul territorio hanno immediatamente assicurato alla giustizia chi si è reso responsabile dei reati citati. Come dimostrano i dati che il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha reso pubblici durante la conferenza stampa di fine anno. In riferimento al 2019, prima della pandemia, nella provincia di Ravenna si parla di una diminuzione del 25% dei furti. Una diminuzione che sale quasi al 41% per i furti in abitazione, rispetto al 2019, -26% invece rispetto al 2020. Il calo registrato non riguarda solo i furti, ma tutti i reati (-17%). Per quanto riguarda Massa Lombarda, è calato del 36% il dato sui furti nelle abitazioni.

Questi risultati non riducono l’impegno ma testimoniano che la strada da noi sollecitata e intrapresa è quella giusta, come testimoniato dall’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza (sono 34 a Massa Lombarda), varchi stradali e fototrappole ( le ultime installate pochi mesi fa). Inoltre, prosegue la nostra richiesta come Anci nei confronti del Governo di ulteriore personale di forze dell’ordine". E poi l’ultimo attacco: "I cittadini non meritano le azioni di sciacallaggio dei due consiglieri comunali di Fdi".