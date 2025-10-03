Problemi al depuratore di Formellino, Hera: "Interventi 25 milioni"

Morìa di pesci, acque scure nel Lamone e odori nauseabondi. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, che hanno spinto in seguito anche il Comune di Ravenna e il Parco del Delta del Po alla sospensione dell’approvvigionamento idrico a Punte Alberete e ai chiari della Pialassa della Baiona, il tema è stato oggetto ieri di una puntualizzazione da parte di Hera, che in una nota ha evidenziato di essersi "immediatamente attivata" specificando le criticità che hanno interessato il depuratore di Formellino. "La situazione - si legge - è stata causata da una difficoltà operativa nel processo biologico dell’impianto, in particolare una perdita di efficacia nell’aereazione di una linea di trattamento. Il problema è stato aggravato da fattori concomitanti, ovvero dai carichi organici molto elevati in arrivo dovuti ai picchi industriali stagionali da parte di cantine e distillerie e dalla portata ridotta del fiume, dovuta alla siccità del periodo. Nonostante il personale sia intervenuto immediatamente per risolvere il problema, il ripristino di un processo biologico complesso richiede tempi tecnici inevitabili". Come aveva già anticipato l’assessore all’ambiente del Comune di Faenza Luca Ortolani era stato comunicato ad Arpae che il depuratore di Formellino aveva subito un guasto, in un periodo dell’anno in cui è maggiore la quantità di reflui in arrivo dagli impianti che trattano prodotti di origine agricola. Peraltro, come ha evidenziato anche Hera, "l’impianto, cruciale per Faenza, è stato ricostruito con un investimento di 1,5 milioni di euro dopo l’alluvione del 2023 e ha sempre operato regolarmente fino a questo episodio". La multiutility ha fatto presente che "il monitoraggio dello scarico garantito sia da Hera che da Arpae, ha visto nei primi otto mesi del 2025, un campionamento settimanale in uscita con una media conforme per tutti i parametri controllati e nessuna non conformità". E che per garantire "un sistema più robusto e resiliente, l’azienda ha stanziato oltre 25 milioni di euro per i prossimi anni". Fondi che serviranno per l’ulteriore "potenziamento dell’impianto, la messa in sicurezza idraulica con nuove difese e il rifacimento completo di infrastrutture chiave, come il sollevamento denominato Bambole". Un progetto quest’ultimo legato all’impianto di sollevamento, contenuto nell’ordinanza commissariale 17 che ha previsto un contributo a fondo perduto di 9 milioni di euro per la realizzazione del manufatto di intercettazione e sfioro, posizionato sul tracciato del collettore esistente in arrivo dall’abitato di Faenza, per deviare il flusso dei reflui verso il nuovo impianto di sollevamento. Parallelamente "continuano gli studi sulla rete fognaria per individuare e intervenire sulle fonti di inquinanti eccessivi e per mappare e ridurre le emissioni odorigene in città. L’obiettivo è migliorare il servizio in modo strutturale, tutelando l’ambiente e la comunità di Faenza".

Damiano Ventura