Problemi, equivoci e aspettative. Se la famiglia è una commedia

Per la rassegna ’Teatri d’Inverno’, dedicata alla drammaturgia contemporanea, alle 21 di stasera è di scena, al teatro Masini di Faenza, ’Family. A modern musical comedy’, del Centro di Produzione Teatrale Elsinor, scritto, musicato e diretto da Gipo Gurrado. Lo spettacolo, le cui coreografie e movimenti scenici sono firmati da Maja Delak, è interpretato da Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Fadda, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet e Paola Tintinelli.

Al centro del racconto c’è una famiglia, una “family” come tante altre. Il plot scarno ed essenziale vira su un gruppo di persone che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile. ’Family’ racconta problemi, fraintendimenti e aspettative di una famiglia che assomiglia a quella di tutti noi e, attraverso testi caustici e insoliti, ne disegna un ritratto inaspettato. I suoi membri crescono, invecchiano, cambiano e regolarmente si ritrovano a tavola per cenare assieme e festeggiare compleanni, o sul divano per confrontarsi e affrontare emergenze.

Ma questa volta l’angolazione da cui si osserva è inedita, accogliente, morbida. Un punto di vista che dovrebbe essere usato da tutti se si volesse avere, almeno per una volta, uno sguardo libero sulla propria famiglia e osservarla da una prospettiva candida e disincantata. Il risultato potrebbe essere poeticamente esilarante. Perché ogni famiglia ha i suoi problemi alimentati da preoccupazioni e fraintendimenti che si trascinano da anni. Ma cambiare occhi potrebbe essere il tentativo struggente per arrivare a vedere una famiglia serena.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under 29). Info e prenotazioni: 0546-21306.