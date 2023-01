"Procede l’iter di ampliamento della casa di riposo Busignani"

Due anni di pandemia e poi la crisi economica hanno messo a dura prova il tessuto sociale. Non tutti sono in grado di arrivare a fine mese, non tutti hanno qualcuno che si prenda cura di loro. L’assessore al welfare, servizi alla persona e sanitari Bianca Maria Manzi traccia un bilancio dell’anno appena passato e spiega i prossimi interventi.

Manzi, un altro anno non senza difficoltà. Quale è stata l’urgenza principale che hanno dovuto affrontare i servizi?

"Anche nel 2022 abbiamo vissuto gravi difficoltà, prima per la pandemia e poi per le conseguenze della guerra. La crisi energetica e l’aumento dell’inflazione hanno impoverito le famiglie. Molte si rivolgono ai servizi per un aiuto e tra le principali urgenze c’è la loro difficoltà a pagare gli affitti. Anche la ricerca di una nuova casa negli ultimi tempi è diventata complicata e sta portando i servizi a ragionare sull’abitare e su nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato".

Il volontariato si conferma un supporto per l’amministrazione comunale?

"Cervia è una città ricca di associazioni e dal gran cuore solidale. Lo dimostrano le tante azioni di sostegno a progetti comunali e della comunità. In questi giorni, per esempio, le due classi terze delle nostre scuole medie che studiano tedesco e la prima del liceo linguistico sono andati ad Aalen, nostra città gemellata, per una vacanza studio e il viaggio è stato in parte sostenuto dal Coordinamento del Volontariato di Cervia che crede in questo rapporto d’amicizia".

Sull’aumento dei poveri cosa registra l’amministrazione in termini di richieste di aiuto? "Nel 2022 sono aumentati i poveri e chi necessita di bisogni primari. Se prima del 2020 a rivolgersi ai servizi e alla Mensa Amica erano i più bisognosi, senza fissa dimora o senza rete familiare di supporto, ora a farlo sono anche pensionati con pensioni minime, chi ha perso il lavoro o non guadagna abbastanza per coprire le spese, chi si trova in difficoltà. L’incertezza è motivo di fragilità e queste persone vanno supportate".

Quali le priorità del 2023? "Sicuramente, bisogna riflettere sul problema dell’abitare, come sta facendo la Regione con il Patto per la Casa. Inizieremo ad incontrare agenzie per la locazione e imprese cooperative. Inoltre, è nostra intenzione, come amministrazione, creare un fondo di sostegno per sostenere le persone più in difficoltà".

Il presidio ospedaliero e la casa di riposo Busignani?

"Continua la collaborazione con Ausl sul San Giorgio e sulla medicina territoriale e di prevenzione. È iniziato il percorso sul ’PL 20: Sani Stili di Vita’ per sensibilizzare le persone sul benessere. La Casa della Salute del San Giorgio diventerà una Casa della Comunità, come da missione del Pnrr e l’obiettivo sarà quello di unire e integrare non solo il sociale al sanitario, ma anche il terzo settore attraverso le associazioni attive nel territorio. Per quanto riguarda il Busignani, ci sarà il primo sopralluogo con il progettista per iniziare l’iter dell’ampliamento che partirà dal centro diurno, tenendo in considerazione i nuovi bisogni delle famiglie".

Due parole anche sul progetto Cervia Social Food.

"Nel 2022, è nato il progetto dal tavolo dei co-progettanti, mettendo in rete ancora di più le realtà del territorio. Il sogno è quello della nascita della cucina popolare, speriamo di vederlo realizzato il prossimo anno".

Ilaria Bedeschi