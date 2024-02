"Procedimento su militare ubriaco". Archiviazione per due ufficiali

Era stato accusato, e poi assolto, dall’accusa di avere rubato una bottiglia di gin da un locale pubblico. E quella sera del 2017, durante i controlli, i colleghi volevano sottoporlo al test dell’etilometro, sebbene non fossero in un contesto di circolazione stradale, e in seguito i superiori avviarono un procedimento disciplinare a suo carico. Per questo un carabiniere del comando di Ravenna aveva presentato una denuncia, nella quale due ufficiali della catena di comando – un maggiore all’epoca comandante di compagnia e un generale – erano finiti indagati per i reati di abuso d’ufficio e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. L’altro giorno il giudice per le indagini preliminari, Janos Barlotti, ha archiviato il procedimento a carico dei due ufficiali, sulla scorta della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e al quale il militare si era opposto.

Nel dispositivo si sottolinea come la sentenza di assoluzione del carabiniere, dall’accusa di tentato furto aggravato, "accertava l’impossessamento della bottiglia esposta alla pubblica fede, ritenendo “possibile che lo stesso abbia agito senza l’intenzione di commettere il reato contestato“ poiché “era in stato di ebbrezza alcolica ed è possibile che tale condizione abbia influito sulla condotta stessa“", scrive il Gip riportando alcuni passaggi della sentenza del tribunale monocratico del 25 febbraio 2022. "In tale contesto, aggiunge, "pare legittimo discutere delle modalità operative con le quali i carabinieri intervenivano nel pubblico esercizio dove avvenivano i fatti (se dietro chiamata al 112 oppure mediante chiamata diretta di taluno), trovandovi un collega con atteggiamento “polemico e poco collaborativo“ nonché contrario a sottoporsi all’esame dell’etilometro". Un test, questo, osserva il Gip, "non strettamente necessario all’accertamento dell’ipotesi di reato contro il patrimonio" dato che il carabiniere "non stava conducendo alcun veicolo motorizzato".

Per il giudice, tuttavia, i due superiori non avrebbero commesso reati: "Difettano gli estremi dell’abuso d’ufficio, così come quelli della rivelazione di segreti d’ufficio in relazione alla trasmissione del rapporto sul fatto alla scala gerarchica competente, a valutare se la condotta" del carabiniere, "a prescindere dalla sua rilevanza penale, fosse o meno in grado di metterne in discussione l’immagine di integrità ed imparzialità funzionale ad assicurare il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione di appartenenza". Atti per i quali, peraltro, il comandante della compagnia da cui dipendeva, nell’ambito del procedimento disciplinare, aveva chiesto e ottenuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria. All’epoca dell’assoluzione il Nuovo Sindacato Carabinieri in un comunicato parlava di "fine di un incubo per un nostro dirigente sindacale, che per cinque anni ha fatto i conti con un’accusa infondata e infamante". Solidarizzando col collega, la nota si chiudeva con un sibillino "augurio di buon lavoro" al comandante di compagnia che l’aveva inguaiato, nel frattempo salito di grado.

Lorenzo Priviato