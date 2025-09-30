Processo in appello per l’omicidio del carabiniere Minguzzi: chiesti 3 ergastoli

Ravenna, 30 settembre 2025 – Ergastolo per omicidio premeditato in concorso per tutti e tre gli imputati e assoluzione per intervenuta prescrizione per il secondo capo d'imputazione, l'occultamento di cadavere.

È quanto la Procura Generale di Bologna (il sostituto pg Massimiliano Rossi e la pm di Ravenna Marilù Gattelli) ha chiesto al termine della requisitoria nel processo d'appello per l'omicidio di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, nel Ravennate, carabiniere di leva nel Ferrarese, studente universitario terzogenito di una facoltosa famiglia di imprenditori dell'ortofrutta trovato morto nel Po di Volano legato a una pesante grata l'1 maggio 1987 a distanza di dieci giorni dal rapimento.

Gli aguzzini avevano chiesto alla famiglia un riscatto di 300 milioni di lire pur sapendolo già deceduto. Pur a fronte di richiesta di condanna analoga, nel giugno 2022 i tre imputati furono assolti con formula piena dalla Corte d'Assise di Ravenna. Si tratta di due ex carabinieri della stazione di Alfonsine: il 60enne Orazio Tasca di Gela (Caltanissetta) e il 61enne Angelo Del Dotto di Ascoli Piceno; nonché l'idraulico del paese, il 69enne Alfredo Tarroni. Dopo le parti civili, è ora la volta dell'arringa delle difese.