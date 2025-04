Colpo di scena nel processo al veterinario Guerra: slitta la sentenza

Ravenna, 22 aprile 2025 - Colpo di scena al processo Guerra. Per oggi era attesa la sentenza sul caso del veterinario ravennate, accusato dalla procura di Ravenna di maltrattamento, uccisione di animali ed evasione fiscale.

Ma la difesa aveva depositato una memoria fiscale ai tempi delle arrighe e oggi il giudice in autonomia ha deciso per la perizia dando un termine per l'assegnazione dell'incarico al perito, rinviando l'udienza al 15 maggio.

A causa di questo supplemento fiscale voluto dal giudice la sentenza slitterà avanti di mesi. La procura aveva chiesto per il veterinario una pena di 13 anni e 4 mesi.

Mauro Guerra ha aperto un altro ambulatorio, a Casal Borsetti, dove continua ad esercitare, dopo il sequestro di quello storico di Sant’Antonio.

L'ordine nazionale dei veterinari ha disposto la sua radiazione dall'albo, ma Guerra si è opposto e finché non arriva la decisione può continuare a lavorare.

Una storia in 3 atti