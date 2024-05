"Produzioni distrutte in pochi minuti. Nessuno ci ascolta"

Luca Linari, 34 anni, titolare dell’azienda agricola biologica Radisa, in via Minguzzi, a Ravenna. In che stato ha trovato le sue coltivazioni dopo la grandinata di mercoledì?

"Questo è veramente un danno grosso. Abbiamo 50-60 tipi di coltivazione fra frutta e verdura su quattro ettari di terreno. Vento e grandine hanno stroncato la produzione".

C’è qualcosa che si è salvato?

"Quello che era in serra. Ciò che resta, penso a melone, cocomero, pomodori da sugo, sono stati enormemente danneggiati".

Quanto è durata la grandinata?

"Non ero presente sul posto. Mi hanno detto 15-20 minuti, per 3-4 centimetri totali"

Ha già calcolato il danno?

"Al momento non lo so quantificare. Parliamo di alcune decine di migliaia di euro".

Ora si attiverà per chiedere i rimborsi?

"No, macché. Pensi che per la tromba d’aria che ha colpito Savarna nel 2023 è stato aperto da poco il bando per chiedere un rimborso".

Non ha una copertura assicurativa?

"Per questi eventi non esiste assicurazione. E, se esistesse, avrebbe un costo talmente alto che, per paradosso, dovrei auspicarle, le calamità naturali".

Dunque il danno ricadrà interamente sulle sue spalle?

"Sì. Vorrei, con questo racconto, dare voce alle aziende, come la mia, che non vengono ascoltate da nessuno, incluse le associazioni di categoria. Chi è specializzato in produzioni bio, poi, fatica ancora di più. Queste sono aziende destinate a sparire se non vengono aiutate".

In passato aveva già affrontato situazioni simili?

"Sì, ogni anno ce n’è una. In passato, in un terreno a Mezzano che abbiamo poi venduto, il vento fece crollare gli alberi sulle serre".

La sua attività comunque va avanti?

"Sì. Noi facciamo vendita diretta dei nostri prodotti. Domani (oggi, ndr), non saremo a Lugo per il mercatino, ma era un’assenza già prevista, visto il passaggio del Giro d’Italia. Lunedì saremo a Faenza e martedì a Ravenna. Il maltempo ha eliminato il prodotto a foglia, come l’insalata, vendiamo quello che resta. Ora sto svendendo la fava".

Di fronte a tutte queste difficoltà, perché fa questo lavoro?

"Ci sono nato, in questo lavoro. I miei nonni lo facevano, mio babbo invece ha fatto altro. Quando è stato il momento di scegliere il lavoro da fare per tutta la vita, ho scelto questo. Mi ci sono buttato con passione. E non sono pentito di averlo fatto".

Luca Bertaccini