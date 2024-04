Prof, revocati i domiciliari. Divieto di avvicinamento alla studentessa

Il giudice ha accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare, presentata dall’avvocato difensore Antonio Diogene. Così al professore ultracinquantenne, arrestato nei giorni scorsi per violenza sessuale aggravata su una studentessa minorenne di un istituto superiore ravennate, sono stati revocati i domiciliari. Dovrà però rispettare il divieto di avvicinamento dalla ragazza e dai luoghi da lei frequentati in cui naturalmente è compresa la scuola, la stessa frequentata dalla studentessa e dove lavorava il professore che resta dunque sospeso dal lavoro. Il gip Andrea Galanti ha accolto la richiesta della difesa, anche in ragione della delicata situazione familiare del docente come riportato nel documento presentato dall’avvocato Diogene.

L’arresto per il professore era stato eseguito nei giorni scorsi dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Stefano Stargiotti, titolare del fascicolo, per pericolo di reiterazione del reato.

Sono almeno tre gli episodi al centro dell’indagine tra contestati palpeggiamenti o comunque possibili tentativi dell’uomo di arrivare a toccare la giovane. Secondo quanto emerso dalle verifiche dell’apposita sezione della squadra Mobile, tutto si è verificato a fine 2023. L’insegnante, secondo l’accusa, si sarebbe invaghito della minorenne tra attenzioni morbose non gradite culminate negli episodi di palpeggiamenti e costellate da atteggiamenti che rafforzerebbero il quadro finora delineato. A partire dai regali, ma anche battute e apprezzamenti. A questo proposito la procura ha disposto il sequestro dei cellulari dell’indagato per capire se possano contenere altro materiale di valenza probatoria.

Quanto al prof, durante l’interrogatorio di garanzia dei giorni scorsi, in spontanee dichiarazioni ha in buona sostanza negato di avere mai avuto l’intenzione di palpeggiare quella studentessa minorenne, riconducendo il tutto al massimo a malintesi con la giovane: gesti che insomma lei avrebbe equivocato. Così l’avvocato dell’uomo aveva presentato una richiesta di attenuazione della misura degli arresti domiciliari. Richiesta accolta venerdì dal gip Galanti, anche in ragione della delicata situazione familiare del docente che comunque resta sospeso dal lavoro.

m.m.