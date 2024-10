Professione perpetua per suor Rosalia Bui

Ci saranno anche suor Jacqueline Lebo Soda e suor Rosalia Bui (foto) delle Francescane di Santa Elisabetta che prestano servizio nel territorio della diocesi di Forlì-Bertinoro, tra le ventuno giovani suore che domani, nell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco, faranno la professione perpetua al santuario della Verna durante la messa presieduta da mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto e assistente spirituale della Congregazione (diretta streaming su: www.tsdtv.it/live). Suor Jacqueline è arrivata al seminario di Forlì il 17 novembre 2023 assieme alle consorelle, suor Odilia Manek, indonesiana come lei e suor Anna Pauline Nguyen, vietnamita. Suor Rosalia Bui, vietnamita, dal 23 ottobre 2023, fa parte della comunità delle Francescane di Santa Elisabetta di San Pietro in Vincoli che vivono e assistono gli anziani della casa di riposo Fraternità di San Lorenzo. Le tre suore che sono in Seminario a Forlì e che hanno sostituito le Apostole del Sacro Cuore che il 31 ottobre 2023 hanno lasciato via Lunga dopo 75 anni, ora assistono i sacerdoti anziani della Casa del Clero, accolgono gli ospiti, parrocchie, associazioni, movimenti e giovani che usufruiscono degli spazi del seminario per incontri e giornate di ritiro.

Alessandro Rondoni