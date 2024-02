Progetti benefici e un film

Domani alle 15 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi appuntamento con l’associazione Mondorosa per passare un pomeriggio a realizzare progetti a scopo benefico, come le Pigotte per l’Unicef o lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata.

Sempre nella sala Codazzi mercoledì alle 20.15 sarà proiettato il film ’Florida’ (2015) di Philippe Le Guay sul rapporto tra un uomo con problemi di memoria e sua figlia. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Lugo di Romagna Odv.