Tre importanti progetti per il futuro di Brisighella: ecco quali sono

Brisighella (Ravenna), 10 gennaio 20245 – Sono tre gli importanti progetti che riguardano il futuro di Brisighella. Il primo, dell’importo complessivo pari a 176mila euro di cui 140mila e 800 euro finanziati con contributo regionale, è relativo alla sistemazione e la riqualificazione dell'area mercatale di piazza Marconi, nonché la valorizzazione dell'area commerciale di piazza Carducci e del centro storico. Si tratta di lavori che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026.

Protagonista del secondo progetto è invece il campo a 11 del centro sportivo ‘G. Montaguti’, danneggiato dagli eventi meteorologici di elevata intensità di maggio 2023. Per la messa in sicurezza della struttura, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, con Ordinanza n. 16/2024 ha assegnato il finanziamento di 560mila al Comune di Brisighella per il rifacimento delle recinzioni perimetrali, la realizzazione di argini a protezione in caso di futuri allagamenti, il rifacimento del fondo e dei drenaggi dei campi da calcio, il rifacimento degli impianti, la sostituzione della membrana e delle caldaie. Per ripristinare la funzionalità del campo centrale di calcio a 11 presso il centro sportivo, sono previste le seguenti opere: scotico e sagomatura del piano esistente; realizzazione nuovo sottofondo (tessuto, massicciata, livellazione sabbia); realizzazione nuovo sistema di drenaggi e impianto irrigazione; realizzazione nuovo manto in erba artificiale e opere complementari.

Il terzo progetto riguarda infine l’efficientamento energetico della scuola primaria Giovanni XXII (frazione di Fognano). Con la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Brisighella è stato individuato come destinatario delle risorse per l’Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile – Atuss. L’intervento necessita di una spesa complessiva pari a 324mila euro finanziata sul Bilancio del Comune di Brisighella (259mila e 200 euro finanziati da contributo Atuss; 64mila e 800 euro finanziati con fondi comunali). Di questi, sono già stati impegnati 26mila euro per la progettazione esecutiva, i rilievi e la diagnosi energetica. L’affidamento dei lavori, che ammontano a euro 242mila e 449 euro netti, avverrà sulla base di tale progetto esecutivo.