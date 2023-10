"Progetti di pedonalizzazione da rilanciare"

Elezioni amministrative 2024. Dopo la scelta dell’attuale sindaco Massimo Medri di non ricandidarsi, circolano voci sulla possibile candidatura da parte del Partito democratico di Cervia di Mattia Missiroli, architetto ed ex consigliere provinciale. Il partito però per ora sul nome non si sbilancia, e si attendono conferme nelle prossime settimane. Nel frattempo si inizia a parlare, invece, di idee e di prospettive future. A sciogliere il silenzio di questi giorni è il segretario del Partito Democratico di Cervia Mirko Boschetti.

Il sindaco venerdì ha sciolto la riserva annunciando la sua non ricandidatura. Come si muoverà il Pd di Cervia?

"La scelta di Massimo è stata accompagnata da una lettera che sarà di grosso contributo alla direzione che prenderemo, dalla volontà di individuare forze fresche ed energie nuove, alla necessità di una squadra unita nell’interesse della città. Il Pd convocherà in questi giorni gli organi per affrontare la discussione e sta tenendo coinvolti nel dibattito sul futuro alleati storici e futuri potenziali alleati".

Tempo anche di bilanci. Una legislatura, quella di Medri, difficile e complessa per eventi imprevedibili. Come ritenete sia stata gestita?

"Sono stati sicuramente anni complessi, pieni di emergenze che hanno scombussolato l’agenda amministrativa e che Medri, la giunta e gli uffici comunali hanno gestito col massimo impegno. Nonostante questo molti progetti sono stati portati a buon fine: penso a quanto si è fatto per rafforzare gli strumenti del sociale, al documento sanità che ha ridefinito i servizi sanitari nel nostro territorio, e ai progetti Pnrr che, in particolare per quanto riguarda il lungomare di Pinarella e Tagliata, dovranno essere sviluppati con una visione sul futuro della località".

Al di là del candidato, quali sono le priorità interne del partito?

"Tutte le scelte che faremo dovranno essere condivise e unitarie. Dopo la scelta del candidato, credo che sarà importante sviluppare la lista che presenteremo per il consiglio comunale, con una vera apertura a tante realtà cervesi e con una piena rappresentanza di tutte le località del territorio, valorizzando chi più si è speso, e una particolare attenzione al programma".

I punti immancabili del prossimo programma di mandato?

"Il programma dovrà essere definito in maniera partecipata, coinvolgendo le energie migliori della città e chiunque vorrà darci una mano. Se dovessi dire alcuni punti fondamentali per la nostra comunità metterei il rilancio dei progetti di pedonalizzazione e il miglioramento strutturale di alcune aree della città: dovremmo lavorare per una Cervia sempre più a misura delle persone, che possano girare a piedi o in bicicletta in sicurezza in ambienti sociali vivibili e curati, senza dover trovare barriere architettoniche che limitano il passaggio a chiunque e in particolare a chi ha disabilità motorie".

E il lavoro?

"Su questo servirà una riflessione complessiva, con particolare attenzione a come sta evolvendo il settore del turismo. Bisogna in special modo rafforzare il settore alberghiero, non solo dal punto di vista promozionale delle nostre località, ma anche strutturale, stimolando e agevolando gli investimenti privati. E servirà il massimo impegno per individuare le proposte migliori per potenziare il settore del commercio e quello artigianale, senza lasciare indietro nessuno. Infine, l’alluvione e le trombe d’aria ci hanno messo davanti a temi fondamentali: la cura e la sicurezza del territorio. Dobbiamo rafforzarle a tutela non solo delle cose, ma anche dell’incolumità dei cittadini".

Ilaria Bedeschi