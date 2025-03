‘Progetti e visioni per il futuro’. Il centrodestra in prima fila

A un anno di distanza dalla candidatura per il centrodestra di Francesco Barone alle elezioni comunali di Lugo, la coalizione che gli ha dato fiducia ha deciso di riunirsi, nei giorni scorsi, per condividere con i cittadini "progetti e visioni per il futuro" e per rilanciare l’idea degli incontri periodici per incrementare il confronto con la comunità. L’evento, dal titolo ‘Parola all’opposizione’, che si è svolto nel salone estense della Rocca alla presenza di un pubblico importante, "ha voluto trasmettere – spiega Gian Marco Grandi, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia – un segnale di compattezza e determinazione della nostra coalizione. Durante la serata i capigruppo delle forze di minoranza, Francesco Barone per Cambiamo Lugo, Simone Camanzi per Area Liberale, Donatella Donati per Forza Italia, Francesco Martelli per la Lega e il sottoscritto per FdI hanno aperto il dibattito, presentando i risultati conseguiti nei primi nove mesi di mandato e delineando i prossimi obiettivi". Tra i temi trattati hanno trovato spazio e interesse da parte della platea, gli argomenti che più stanno a cuore alla comunità soprattutto nell’ultimo periodo, quindi la ricostruzione post-alluvione e il bilancio comunale. Il confronto ha prodotto anche nuove proposte per rilanciare l’economia locale alla luce dei correttivi alla sosta in centro e alla nuova ztl che sarà introdotta a breve dall’amministrazione, come più volte annunciato.

"Si è discusso in particolare anche della questione dell’ampliamento della zona a traffico limitato in corso Matteotti e piazza Baracca, una decisione che ha animato il dibattito cittadino nelle ultime settimane – sottolinea Grandi –. I capigruppo hanno voluto trasmettere un messaggio di coesione e apertura verso tutte le realtà associative e politiche non rappresentate in consiglio comunale". Al termine del dibattito i rappresentanti delle forze di opposizione hanno dato anche corpo al progetto che prevede momenti di confronto periodici con la comunità lughese. "È stato annunciato un calendario di incontri pubblici periodici, pensati per rafforzare il dialogo con la cittadinanza – conclude Grandi – raccogliere segnalazioni e presentare proposte in un’ottica costruttiva ed eventualmente collaborativa con l’Amministrazione".

Monia Savioli