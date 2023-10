Progetti trafugati da società: quattro indagati

Producevano e vendevano macchine industriali dopo averne rubato i progetti a un’azienda lughese. Per questo motivo – secondo l’accusa – è scattato un sequestro di beni per oltre 325 mila euro a carico di quattro persone di nazionalità italiana e marocchina. Il provvedimento di sequestro preventivo – si legge in una nota delle Fiamme Gialle – è stato notificato dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Ravenna su delega del pm Luca Venturi della procura di Bologna.

La somma corrisponde al contestato profitto dei reati ipotizzati a vario titolo: accesso abusivo a sistema informatico, furto aggravato e auto-riciclaggio. La misura cautelare emessa dal gip di Bologna, è giunta a conclusione di un’indagine innescata da un esposto presentato da un’importante società lughese attiva nella progettazione e produzione di macchine e impianti automatici per l’estrusione dei tubi e dei profili in plastica: la Ipm srl, azienda di Lugo costituita nel 1987. In particolare i progetti sarebbero stati trafugati dalla Engineering, srl lughese collegata alla Ipm e che avrebbe appunto il compito della progettazione che precede realizzazione e commercializzazione della Ipm. Le successive verifiche dei militari ravennati, hanno permesso di accertare come alcuni dipendenti infedeli, con il supporto di un familiare – prosegue l’accusa –, si fossero impossessati di oltre 1.000 disegni tecnici di proprietà della medesima società attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici per poi avviare un mercato parallelo alimentato da prodotti che ne riproducevano i progetti. Nel corso delle indagini è emerso inoltre come, oltre ai disegni tecnici, gli indagati avessero trafugati anche numerosi pezzi di ricambio che venivano utilizzati per l’assemblaggio degli stessi macchinari. Il sequestro ha riguardato conti correnti e immobili nella disponibilità degli indagati. Nel traffico, è risultata coinvolta pure una società di comodo di diritto marocchino: da qui la contestazione del reato di auto-riciclaggio.

"L’operazione delle Fiamme Gialle ravennati - hanno sottolineato i finanzieri - conferma i massimi livelli di attenzione prestati dal Corpo nella tutela dei diritti di proprietà industriale e del Made in Italy, la cui violazione arreca una grave alterazione di una leale e sana concorrenza sul mercato, pregiudicando gli interessi di operatori economici onesti e consumatori".