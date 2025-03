Progetti umanitari o di ricostruzione, Faccani in missione tra Gaza, Libano, Niger e Iraq

Dal 2015, anno in cui è andato in pensione, l’ex comandante della Polizia locale ed ex responsabile della Protezione Civile Bassa Romagna, come responsabile del Settore Cooperazione Civile-Militare dell’Istrid (Istituto ricerche, studi, informazioni Difesa), con sede a Bagnacavallo, ha organizzato e coordinato ben 43 missioni in 8 paesi (Afghanistan, Niger, Somalia, Gibuti, Libano, Libia, Kosovo, Iraq), con donazioni di beni per oltre 2 milioni, l’attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo che hanno riguardato la sistemazione di ospedali, orfanotrofi, ambulatori, sezioni femminili di carceri e formazione e addestramento di forze di Polizia locale e della Protezione civile. Tutte le operazioni sono state concordate e autorizzate dal Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e dal Ministero della Difesa per i paesi dove operano i nostri soldati per le missioni di peace-keeping.

"La rete dei collaboratori nella fornitura di aiuti umanitari, a titolo gratuito – osserva Faccani –, è vasta e consolidata da tempo e vanno citati Calzaturificio Emanuela, Natura Nuova, Caritas e Lions di Bagnacavallo, l’Associazione Soccorritori Svau di Civitanova Marche, Sezione Sottufficiali d’Italia di Pesaro, Regione Marche, Comune di Forlì, Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo, Rotary Galla Placidia di Ravenna e tanti cittadini. Tutto è stato possibile grazie alla perfetta intesa con il Comando Operativo di Vertice Interforze e anche grazie all’Aeronautica Militare per il trasporto nei teatri operativi e delle tante Unità dell’Esercito, con gli uomini del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza, eccellenza a livello Nato di cooperazione civile-militare". Per quanto riguarda l’anno in corso, spiega Faccani, "sono pronti diversi progetti umanitari o di ricostruzione in Libano, Gaza, Niger, Somalia, Kosovo e Iraq". Tra l’altro l’Istrid partecipa, proprio tramite Faccani, agli incontri dei Tavoli Paese della Regione Emilia-Romagna, nel settore della cooperazione internazionale decentrata, quale consulente sul profilo geopolitico e anche per il supporto in ambito progettuale".

Luigi Scardovi