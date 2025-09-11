Progetto Agnes in stallo: "Il Governo lo sblocchi"

Sbloccare l’impasse che rallenta il progetto Agnes. Il Consiglio comunale di Ravenna, nella seduta di martedì, ha approvato, con contraria solo la Pigna, l’odg che chiede a sindaco e giunta di "farsi promotori" con il governo di "una richiesta chiara e urgente": risolvere la mancata calendarizzazione delle aste per l’eolico e il fotovoltaico galleggiante nel decreto Fer2, che mette a rischio il "più grande progetto italiano di energia rinnovabile offshore". L’esclusione dell’eolico offshore dai bandi è "un errore strategico che penalizza in modo diretto Ravenna, proprio mentre l’Europa chiede impegni concreti per la decarbonizzazione e la transizione ecologica", sottolinea il documento. Il progetto Agnes, già dotato di Via positiva e in attesa solo dell’autorizzazione unica, prevede 75 aerogeneratori per una potenza complessiva di 600 megawatt, 100 di fotovoltaico galleggiante, un impianto di stoccaggio e un sistema per la produzione di idrogeno verde. Un investimento da 2 miliardi di euro, capace di coprire il fabbisogno energetico di 500.000 famiglie, con "ricadute positive sul piano ambientale, industriale e occupazionale". Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato l’intenzione di differenziare gli incentivi del Fer2 tra le diverse tecnologie offshore, con il rischio, sostiene l’odg, di "allungare ulteriormente i tempi e aumentare i costi, penalizzando in particolare i progetti con tecnologia a pali fissi al suolo come Agnes, già approvati".

Da un lato, prosegue il documento, si ostacola l’innovazione in ambito energetico, dall’altro si favorisce l’espansione di impianti a terra in contesti territoriali spesso inadeguati o già saturi. Senza dimenticare "l’ipocrisia di un governo che a parole proclama l’urgenza della transizione ecologica, mentre nei fatti ne ostacola i progetti più avanzati, credibili e pronti a partire". L’esclusione dell’offshore dal decreto Fer2 è insomma "una scelta miope, che mette a rischio investimenti già approvati, centinaia di posti di lavoro e l’autorevolezza internazionale dell’Italia nella sfida per le energie rinnovabili". L’odg chiede di chiarire le tempistiche di avvio delle aste previste dal decreto Fer2 per l’offshore; di evitare che la differenziazione delle tariffe vada a penalizzare la tecnologia a pali fissi al suolo, necessaria nel contesto dell’alto Adriatic; di fare di Ravenna "quanto prima un hub principale per l’eolico a mare, insieme ai porti di Augusta e Taranto".