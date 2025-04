Progetto ’Bike to work’. Tutti al lavoro in bicicletta

Andare al lavoro in bicicletta. Si chiama ’Bike to Work’ il progetto che ha la finalità di favorire gli spostamenti casa/lavoro utilizzando le due ruote. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede infatti l’assegnazione di incentivi ai lavoratori dipendenti di aziende o enti pubblici e privati, dotati di Mobility Manager e di Piano degli Spostamenti Casa Lavoro, che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e viceversa.

Gli incentivi sono pari a 20 centesimi al chilometro sino a un massimo di 50 euro mensili per ciascun lavoratore. Il percorso casa lavoro deve essere lungo almeno 800 metri e devono essere percorsi in bici, anche a pedalata assistita, almeno 30 chilometri a trimestre.

Il progetto prevede la stipula di un accordo con le aziende e gli enti pubblici e privati del territorio, al fine di promuovere la mobilità sul percorso casa-lavoro, mediante l’utilizzo della bicicletta. Per l’attuazione del progetto il Comune di Ravenna si avvarrà del coinvolgimento dei Mobility Managers aziendali e di un applicativo informatico, a cui dovranno registrarsi i lavoratori aderenti, che certificherà il chilometraggio utile per quantificare il contributo economico da erogare. La suddetta applicazione quantificherà il risparmio di emissioni di CO2, rendiconterà e validerà mensilmente le percorrenze effettuate da ogni singolo utente.

Possono aderire al progetto le aziende e gli enti pubblici e privati, che abbiano nominato il Mobility Manager Aziendale ed abbiano approvato entro il 31 dicembre 2024, o si impegnino ad approvarlo entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, il piano spostamento casa lavoro secondo le linee guida ministeriali. Le aziende/enti intenzionate a partecipare alla manifestazione di interesse, dovranno presentare apposita istanza di partecipazione entro domani mediante l’invio del modulo di manifestazione d’interesse allegato all’avviso, debitamente compilato e sottoscritto all’indirizzo di posta mobilita.comune.ravenna@legalmail.it.

Il progetto terminerà entro il 31 dicembre 2026 o comunque all’esaurimento delle risorse impegnate. L’avviso pubblico è scaricabile a questo link: bit.ly/42wJGxb