Progetto civico faentino: "Polo centrista? Ci interessa"

"Una collocazione al centro che ci aggrada, una posizione moderata nei confronti dei temi politici, amministrativi e dei diritti che ci rappresenta appieno". Progetto civico faentino, attraverso il capogruppo Massimo Zoli, sembra dire sì alla proposta di Italia Viva di una collaborazione tra forze politiche centriste a Faenza. "Confermiamo a chi presenterà proposte utili per la nostra città che continueremo a rispondere presenti, a prescindere che arrivino da destra o sinistra". Poi aggiunge: "Confermiamo i buoni rapporti con il consigliere Padovani e con Grillini di Italia Viva, del quale, in diverse occasioni, abbiamo apprezzato l’atteggiamento in consiglio comunale. Confermiamo anche l’impressione di Padovani su Faenza Cresce, che potrebbe sentirsi, anche in seguito all’elezione di Elly Schlein a segretario Pd, meno integrata nella maggioranza. L’ipotesi di un polo centrista faentino è interessante, chi vivrà vedrà".