Progetto del bypass del porto canale

Nei programmi di Anas ci sono anche altri lavori per le infrastrutture viarie ravennati e fra tutti spicca il proposito di realizzare "un nuovo collegamento fra la statale 67-Classicana e la rotonda degli Scaricatori (zona Bassette) in bypass del canale Candiano". In altri termini Anas, in un suo atto ufficiale rintracciabile su internet, afferma di avere in progetto la costruzione del bypass del porto canale (senza esplicitare se si tratta di cavalcavia o di tunnel) così da chiudere il cerchio e fare del semianello un anello completo. Vale la pena sottolineare come proprio in una recente intervista su questo giornale, il candidato sindaco per il Pd Alessandro Barattoni ha indicato, fra i molti obiettivi, proprio anche quello di dar corso alla realizzazione del bypass. Fra gli altri progetti di Anas c’è, come obiettivo dei prossimi anni, la "riqualificazione della statale 309 dir da realizzarsi anche con la costruzione di un nuovo tronco in variante" così da qualificarla, al pari nella Classicana, quale "strada extraurbana principale a carreggiate separate con due corsie per ogni senso di marcia".

c.r.