"Progetto entro l’anno". Un tratto a senso unico per via Chiavica Romea

Un progetto per via Chiavica Romea. Il tratto della strada che collega via delle Industrie a viale Mattei è stato al centro di una commissione infuocata lo scorso dicembre, con uno scontro tra maggioranza e opposizioni. Allora l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte aveva promesso di progettare una soluzione per i numerosi problemi segnalati dai residenti, tra cui si contano traffico con tanto di mezzi pesanti, buche nell’asfalto, marciapiedi assenti o in pessimo stato in più punti e assenza delle pensiline per l’autobus. "Questa strada è diventata un problema – dice Mario Sarni, tra i sostenitori di una petizione da 495 firme membro del comitato Teodorico – e lo facciamo presente da tempo. La stessa assessora Del Conte tempo fa aveva suggerito di rendere un pezzo della strada a senso unico, cosa su cui siamo d’accordo: lo avevano istituito per un breve periodo per fare dei lavori e la situazione era molto migliorata. In questi mesi ci ha chiamati anche Veronica Verlicchi, candidata sindaca della Pigna". Sarni qualche mese fa, dopo la commissione, ha partecipato a un incontro con l’assessora Del Conte, un tecnico del Comune e i presidenti dei consigli territoriali del centro e della Darsena, visto che la zona è a metà tra i due territori: "I tempi però non sono stati chiari, temiamo che restino solo parole".

L’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte conferma che il Comune sta lavorando a un progetto che prevede una serie di interventi: "Di petizioni ne abbiamo ricevute ben tre, e alla luce delle diverse situazioni che sono state segnalate abbiamo avviato uno studio complessivo per mettere insieme più interventi che portino a un miglioramento della viabilità della zona – dice –. Alcuni sono legati a modifiche della segnaletica, altri sono più strutturati. Innanzitutto la ciclovia Adriatica una volta completata passerà anche da qui e porterà un beneficio enorme per la messa in sicurezza del tratto che dal villaggio San Giuseppe arriva fino al parco di Teodorico, lì oggi non c’è neanche un marciapiede. Poi abbiamo individuato le modifiche alla viabilità valutando la sperimentazione di una corsia preferenziale nel tratto di via Chiavica Romea all’incirca tra via Patuelli e la rotonda di viale Mattei, con i soli mezzi pubblici che potranno circolare in entrambe le direzioni. In questo modo vogliamo invitare gli automobilisti a utilizzare la cintura della città. È necessario anche realizzare una banchina e un percorso pedonale sicuro nei tratti in cui manca e sopraelevare i passaggi pedonali e gli incroci, per disincentivare la velocità, oltre a una riasfaltatura della strada".

E i tempi? "L’obiettivo è completare il progetto entro quest’anno – aggiunge Del Conte –. Per poi partire dalla viabilità e a seguire con tutto il resto. Finanzierà il Comune".

Sara Servadei