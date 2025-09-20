’Progetto futuro’ al gran finale . Premiati 80 studenti

Giovani e futuro sono sinonimi naturali, e lo si è visto ieri all’Aula Magna dell’Istituto Ricci Muratori di Ravenna, gremita da oltre 250 persone per la cerimonia conclusiva della sesta edizione di ’Progetto futuro’. L’iniziativa, nata nel 2020 organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta allora da Ernesto Giuseppe Alfieri e ora da Mirella Falconi Mazzotti, in collaborazione con la Secam e il suo amministratore Romeo Tasselli e la Fondazione Golinelli di Bologna, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e i principali Istituti Comprensivi della città, si è ormai consolidata come un appuntamento annuale atteso e partecipato.

Quest’anno hanno partecipato sei Istituti Comprensivi del Comune di Ravenna (Damiano, Randi, Ricci-Muratori, San Pietro in Vincoli, San Biagio, Valgimigli). Sono state assegnate 20 borse di studio da 750 euro ciascuna (di cui 250 euro in attività didattiche curate dalla Fondazione Golinelli). Sono stati premiati inoltre altri 50 alunni con buoni acquisto per libri e materiale didattico.

Tra i 20 studenti premiati con borsa di studio figurano: Asia Bondi, Mattia delle Monache, Bernardo Gardini, Rebecca Michelazzi, Taskent Teoman, Sofia Guglielmelli, Francesco Lombardi, Tommaso Ravaioli, Alessandro Nicolò Brocchi, Giulio Pesaresi, Thiam Khoudia, Irene Zoli, Emiliano Cuzzocrea, Filippo Di Nuzzo, Marcello Randi, Nicoletta Tisari, Olivia Triossi, Vanessa Tronnolone, Simone Giraldi, Giacomo Montanari. A questi si aggiungono oltre 50 ragazzi selezionati direttamente dagli istituti scolastici, cui è stato conferito un premio speciale di merito.