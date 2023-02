Progetto Hercules per la CO2

La cattura e lo stoccaggio della CO2 si allarga all’Emilia e alla Lombardia. L’anidride carbionica catturata verrà poi stoccata nei giacimenti di gas non più attivi al largo della costa ravennate. È stato presentato ieri a Piacenza il progetto Hercules supportato dalle competenze di Eni e di altri partner. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare tecnologie innovative di cattura della CO2 per i settori del cemento e della termovalorizzazione dei rifiuti, realizzando degli impianti dimostrativi in 2 cementifici ed un termovalorizzatore ubicati nel Nord Italia ed in Grecia ed inserendoli in una filiera industriale. L’iniziativa è stata premiata con il finanziamento del programma quadro Horizon Europe. Il finanziamento ammonta a circa 30 milioni di euro, ai quali si aggiungono infrastrutture e risorse interne per circa 10 milioni provenienti da Eni e da altri importanti partner accademici ed industriali del consorzio. In particolare, Eni mette a disposizione di Herccules la propria esperienza e le proprie infrastrutture relative al progetto Ravenna Ccs, primo progetto di stoccaggio dell’anidride carbonica che Eni e Snam stanno realizzando a Ravenna.